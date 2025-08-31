Por muerte de un hincha, se retrasó el partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín
El inicio del encuentro estaba previsto para las 8:30 de la noche e inicio 20 minutos más tarde.
El partido del Deportivo Cali vs. Independiente Medellín se aplazó por más de veinte minutos a causa del fallecimiento de un hincha en un accidente vial.
El partido estaba confirmado para el pitido inicial sobre las 8:30 pm en el estadio del Deportivo Cali, ante más de 20.000 personas, pero este se aplazó para jugarse hasta las 8:50 pm.
Según se pudo confirmar, el bus en el que se trasladaban los jugadores del Deportivo Cali atropelló a un hincha del equipo a pocos metros del estadio de Palmaseca.
Según testigos, el accidente ocurrió cuando, en medio de la caravana que acompañaba el equipo azucarero, una choque de varias motocicletas provocó que una de ellas perdiera el equilibrio. El aficionado terminó embestido por el vehículo del club y falleció en el lugar, mientras que otra mujer termino herida en el hecho.
Ante esto, a causa del fallecimiento del hincha y los graves problemas de movilidad que afectaron la llegada de ambos equipos, se decidió por parte de las autoridades encargadas demorar el partido durante varios minutos más.
El partido del Deportivo Cali vs. Independiente Medellín es válido por la Fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor II-2025. El equipo del Valle es 11 de la tabla de posiciones con 9 puntos, mientras que el equipo antioqueño es segundo con 16 puntos.