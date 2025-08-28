Operativo contra la ilegalidad en el barrio Ricaurte en Bogotá: capturas y motocicletas inmovilizada

Operativo contra la ilegalidad en el barrio Ricaurte en Bogotá. Foto: captura de pantalla video Policía Metropolitana de Bogotá

Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de uniformados adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte, adelantaron un procedimiento de control a vehículos en el barrio Ricaurte de la capital del país.

En medio del operativo, un grupo de motociclistas intentó impedir por la fuerza la inmovilización de una motocicleta que prestaba servicios de transporte informal, lo que impidió el desarrollo normal del procedimiento policial por lo que unidades de UNDMO debieron hacer presencia.

Como resultado del operativo, se logró la captura de 12 personas por el presunto delito de obstrucción a la función pública. “De igual forma, se impusieron 29 órdenes de comparendo y se realizaron 24 inmovilizaciones por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito”.

Durante los procesos de identificación de los capturados se evidenció que siete de ellos registraban anotaciones judiciales por delitos como: violencia contra servidor público, fraude a resolución judicial, hurto, lesiones personales, estafa, inasistencia alimentaria, violencia intrafamiliar, daño en bien ajeno, falsedad marcaría y amenazas.