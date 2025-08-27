Video: Capturan a delincuentes que trataron de secuestrar un empresario en una ambulancia en Bogotá

Tras una investigación de un año, las autoridades en Bogotá lograron identificar y capturar a dos hombres implicados en un intento de secuestro de un empresario, el pasado 8 de junio del 2024, en inmediaciones del Parque de la 93, en el norte de Bogotá.

Los hombres, además de utilizar una ambulancia, contaban con un vehículo particular, que utilizarían de apoyo para escoltarlos y en llegado caso pretendían usar como segundo transporte para la víctima. Sin embargo, no contaban con que el hombre saltaría del vehículo y frustraría el secuestro.

De acuerdo con la investigación, la ambulancia estaba registrada a nombre de una empresa de servicios de salud, y el día de los hechos se encontraba como no operativa.

Gracias a la recolección de pruebas, las autoridades solicitaron tres órdenes de captura, dos de ellas se materializaron en las localidades de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.

Además, se conoció que el conductor del vehículo que utilizaban de apoyo huyo a España, por este motivo le fue solicitada la circular azul con el apoyo de Interpol.

Según la información brindada por la Policía Metropolitana, “los capturados cuentan con antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, abuso de confianza, lesiones personales y violencia contra servidor público, les fue tipificado el delito de secuestro agravado en concurso heterogéneo con intimidación o amenaza con arma de fuego, lo que les representa una condena de más de 16 años en centro carcelario y penitenciario”.

