Alertan desorden por campamento en monumento a Gandhi: Uscátegui pide desmontar protesta que convocó

José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) acerca de los hechos ocurridos en el monumento a Gandhi en la ciudad de Bogotá, donde el pasado 25 de agosto de produjo un incidente de orden público.

En este monumento, ubicado en la carrera Séptima con calle 100, se encuentra asentado un grupo de ciudadanos identificado como Cabildo Abierto Soberanía Colombia, quienes son liderados por el sargento José Espinoza y se manifiestan en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Cabe recordar que este punto se encuentra ocupado desde hace meses por estas personas desde que Uscátegui convocara a la movilización en el marco del juicio político contra el mandatario.

Según el representante Uscátegui, entre las irregularidades que se identificaron se encontró que los ocupantes se conectaron a un poste de luz pública sin autorización.

Además, contó que se identificó la presencia de un menor de edad acompañado por su padre, quien es un sargento del Ejército activo: “Me preocupaba sobremanera lo que pudiera suceder en esas condiciones”, agregó Uscátegui”.

Así mismo, se conoció un presunto intento de apropiación irregular del lote, pues según Uscátegui un grupo de abogados habría insinuado a los manifestantes que podían reclamar el predio por haber permanecido allí varios meses, lo cual es ilegal.

Uscátegui aclaró que él ha acompañado la protesta y ha pedido que esta “se traslade a otros lugares donde sea más representativo, porque en este punto ya no se está haciendo nada y, por el contrario, sí se está afectando esta zona del norte de Bogotá”.

Sobre lo ocurrido hoy, 25 de agosto, en el Monumento Homenaje a Gandhi en Bogotá, quiero hacer las siguientes aclaraciones:

