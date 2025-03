Con 28 firmas, radicaron moción de censura contra MinInterior, Armando Benedetti, en Congreso

Ante la plenaria de la Cámara de Representantes, 28 congresistas radicaron una moción de censura contra el ministro del Interior, Armando Benedetti. La proposición fue impulsada por el representante José Jaime Uscátegui, quien logró el respaldo de varias bancadas

Uscátegui destacó: “Agradezco a los cerca de 28 congresistas de ocho partidos o movimientos diferentes. Vamos a decirle no a la corrupción, no a la pitufo-política, no a los abusos de poder y autoridad, y el ministro Benedetti tiene muchas respuestas que darle a este país”.

Los congresistas argumentaron que, a pesar de llevar poco en el cargo, Benedetti ha incurrido en faltas que justificarían su citación al debate de moción de censura.

Uno de los principales argumentos para la citación fueron las declaraciones recientes por el archivo de la reforma laboral, que fueron interpretadas como amenazas y ataques directos contra la independencia del Legislativo

Los parlamentarios se refirieron a las siguientes declaraciones: “Yo quisiera ver en el Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley o cierto proyecto de ley”, dijo Benedetti en su momento.

Y en otro momento dijo lo siguiente: “Ellos son los que se quedan con la plata, ellos son los que van a perder, por lo tanto, ellos son los enemigos de ustedes”, en referencia a la oposición.

Entre las firmas que respaldaron la moción se encuentran las de José Jaime Uscátegui (Centro Democrático), Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso), Marelen Castillo (Estatuto de la Oposición), Julia Miranda (Nuevo Liberalismo), Carolina Giraldo (Alianza Verde), Lina María Garrido (Cambio Radical), Hernán Cadavid (Centro Democrático), Juan Daniel Peñuela (Partido Conservador), Miguel Polo Polo, entre otros.