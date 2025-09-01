Alerta en cárcel de Pereira por nuevo brote de varicela en privados de la libertad

Aunque se desconoce la cifra de personas contagiadas por varicela en la cárcel de varones de Pereira, fueron familiares de personas privadas de la libertad las que hicieron la denuncia y, según se conoció, el Ministerio Público ya fue alertado sobre la situación e inició una evaluación sobre la salud de los reclusos.

Según familiares, esto sucede en el patio 3 del centro de reclusión y hasta las visitas estarían suspendidas hasta nueva orden.

El personero municipal, Leonardo Fabio Reales Chacón, aseguró que pedirá a las directivas del penal información detallada sobre los protocolos de prevención para evitar que el virus se propague hacia otros patios.

Cabe recordar que, entre marzo y mayo de este año ya se había registrado un brote que dejó más de 25 reclusos contagiados, lo que obligó a suspender visitas y a restringir la movilidad interna.

El ministerio público insistió en que la crisis sanitaria en La 40 refleja la vulneración de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad, pues no se garantiza atención en salud digna ni condiciones de prevención efectivas.

“Hay un caso de un interno que se detectó un brote de varicela el cual se tomó la decisión de aislarlo en el patio tercero, donde hay más de 100 internos, a fin de evitar la propagación de esta situación. Seguimos en alerta, estamos para la próxima semana en una reunión con los responsables de este centro penitenciario, oficinas de salud del municipio, a fin de poder replantear el modelo de seguimiento que se venía haciendo desde meses anteriores.”

Los familiares de los reclusos aseguran que no existen medidas efectivas de aislamiento ni condiciones médicas suficientes para atender a los contagiados. Ante esto, la Personería de Pereira exigió al Inpec que se adopten medidas inmediatas y la aplicación de protocolos estrictos en el patio afectado.

La Personería anunció que mantendrá vigilancia permanente sobre el caso y reiteró el llamado a las autoridades penitenciarias para que actúen de manera urgente frente a esta problemática.