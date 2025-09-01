Capturan a cuatro sujetos por explotación ilegal de material de arrastre en Suárez, Tolima

Hasta la vereda Batas, del municipio de Suárez, llegaron soldados del Ejército para adelantar la captura de cuatro sujetos por explotación ilícita de yacimientos mineros.

Al momento de verificar los permisos correspondientes para la extracción de material de arrastre, estos no contaban con la documentación pertinente.

En este operativo se incautó una retroexcavadora y una excavadora que tienen un valor comercial cercano a los 680 millones de pesos. Además, se estima que la exploración del material tenía un valor comercial de 464 millones de pesos.

En la investigación, al parecer está venta estaría dejando ingresos a la delincuencia común por más de 46 millones de pesos mensuales.