Capturan a hombre que habría abusado de su hija de seis años en Bogotá

Bogotá

En las últimas horas, hombres de la Seccional de Investigación Criminal lograron materializar la captura de un hombre por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

Según la información de las autoridades, se logró evidenciar que los abusos ocurrieron “entre los años 2024 y 2025, cuando la víctima, una menor de edad de 6 años, informó a su cuidadora sobre los actos cometidos por su progenitor en su vivienda, lo que permitió restablecer sus derechos por el ICBF, seguidamente el inicio de las acciones por parte de las autoridades”.

Una vez verificado en el Sistema Penal Oral Acusatorio se pudo establecer que este hombre presenta seis anotaciones por el delito de Violencia Intrafamiliar, donde se evidenció un registro desde el año 2014.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.