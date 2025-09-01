Guyana apoyó despliegue de EE.UU. en el Caribe y Venezuela le acusa de alentar “frente de guerra”

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes 1 de septiembre su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, mientras Caracas le acusaba de buscar alentar un “frente de guerra” por las denuncias de un presunto ataque desde Venezuela contra una embarcación guyanesa.

El apoyo de Ali llega un día después de que su gobierno denunciara “disparos” desde Venezuela contra la embarcación que transportaba material para los comicios generales de este lunes.

“Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía (...) Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional, para combatir el narcotráfico”, declaró a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana.

“Siempre hemos afirmado repetidamente que esta región debe seguir siendo una zona de paz, y haremos todo lo posible para garantizar que siga siendo una zona de paz y apoyaremos todos los esfuerzos para garantizar que siga siendo una zona de paz”, matizó.

En paralelo y desde Caracas, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, acusó a Guyana de intentar “crear un frente de guerra” mediante falsedades.

“Ayer (domingo) vimos un comunicado del gobierno de la República Cooperativa de Guyana. intentan crear un frente de guerra, esto no es más que un ‘fake’ (falsedad)”, dijo Padrino López.

Padrino López también condenó las declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago sobre este despliegue antinarcóticos emprendido por Estados Unidos, que incluye la movilización de varios buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear.

En agosto, la administración del presidente estadounidense Donald Trump subió a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro al señalarlo de presuntos nexos con cárteles del narcotráfico.

“Lamentamos profundamente el pronunciamiento estéril, inútil, vasallo de estos gobiernos que se han prestado a la narrativa del imperialismo norteamericano leyendo un comunicado redactado desde Washington”, lanzó Padrino López.

