Irán ofreció su ayuda a Afganistán tras el terremoto que ha causado más de 800 muertos. Foto: EFE.

Irán ofreció este lunes (1 de septiembre) su ayuda a Afganistán tras el devastador terremoto que ha dejado un balance preliminar de al menos 812 muertos y 2.500 heridos.

“La nación y el Gobierno iraní, al tiempo que expresan su solidaridad, declaran su disposición para brindar cualquier ayuda y asistencia médica, y esperan que la situación en las zonas afectadas se normalice lo antes posible”, dijo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, en su cuenta de Telegram.

“El lamentable terremoto en el este de Afganistán y la pérdida de vidas y los heridos en ese país amigo y hermano me han afectado profundamente a mí y a la nación iraní”, añadió el político, quien se encuentra en la ciudad china de Tianjin participando en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

La India y Pakistán también han ofrecido su ayuda a Kabul.

Afganistán sufrió anoche un terremoto de magnitud 6 seguido de varias réplicas en las provincias de Kunar y Nangarhar, en el este del país, en el que se han confirmado hasta ahora 812 muertos y 2.500 heridos.

El país asiático suele sufrir terremotos, especialmente en la zona del Hindu Kush, un punto de gran actividad sísmica.

Además, Afganistán es un país extremadamente frágil, devastado por décadas de conflicto armado, intensos y recurrentes períodos de sequías, un número importante de desplazados internos, y la debacle económica en la que se sumergió el país tras la llegada al poder de los talibanes.

En octubre de 2023, varios terremotos provocaron más de 2.000 muertos en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, un país que cuenta con una población muy vulnerable, mayormente pobre y que carece de la infraestructura suficiente para hacer frente a desastres como inundaciones o terremotos.

