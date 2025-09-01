Organizaciones internacionales alertan por precarias condiciones de las comunidades en el Catatumbo

Catatumbo

Briggita Von Messling, jefe de la oficina región de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Cúcuta, resaltó que, a pesar del actuar de las autoridades departamentales y el gobierno nacional, la comunidad catatumbera completa siete meses y medio viviendo en precarias condiciones, por culpa de la guerra territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC.

“La situación está compleja en el territorio, yo creo que aquí todos sabemos que es muy complejo y muy precaria las dinámicas en el Catatumbo” dijo Von Messling.

Enfatizó que “cómo misión hemos hecho un llamado a todos los grupos armados para que cesen la violencia y se proteja a la población civil. Eso es lo más importante, que se siga protegiendo a la población civil en medio de estos territorios de conflicto”.

Resaltó que el gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos, “pero es una situación compleja en el territorio y hay que ver cómo se desarrollan las diferentes medidas que han tomado el gobierno nacional y las autoridades en el departamento. Creo que todos han trabajado juntos para saber cómo se puede ayudar a la población que está viviendo en ese territorio”.

La misma comunidad ha alerta que cada vez es más complejo el acceso a la salud, a la educación e incluso a la alimentación.