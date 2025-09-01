Polémica con Luis Suárez: escupió a miembro del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida.

Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal.

El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió.

“A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó”, afirmó Mascherano.

