Universidad del Tolima abrió histórico concurso público de méritos: busca este perfil

Colombia

La Universidad del Tolima anunció la apertura de una convocatoria pública de méritos, para proveer una plaza docente de planta adscrita a la Facultad de Ciencias de la Salud.

En ese sentido, se trata de un hito institucional que refuerza el compromiso de la Universidad con la equidad, la inclusión y el fortalecimiento de la investigación y la proyección social con enfoque de género, toda vez que el profesional deberá contar con conocimientos en perspectivas de género.

¿Cuál es el perfil que buscan?

La plaza docente convocada corresponde a un cargo de tiempo completo y está dirigida a profesionales de áreas como Ciencias de la Salud Humana, Ciencias Humanas, Ciencias Sociales o Ciencias de la Educación, con formación posgradual (especialización, maestría o doctorado) en: Estudios de género; o estudios feministas; o derechos humanos con énfasis en derechos de las mujeres; o derechos humanos y disidencias sexo-genéricas; o políticas públicas con perspectiva de género; o violencias basadas en género y sus formas interseccionales y otras violencias.

Asimismo, se requiere experiencia mínima de tres años en la coordinación o gestión de proyectos con enfoque de género; o investigación o proyección o extensión en las áreas del concurso; o experiencia certificada en la participación en organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales de mujeres o feministas; o formulación o ejecución o evaluación de proyectos en pedagogías diversas y con enfoques de género interseccional o diversidades sexo genéricas; o gestión académico-administrativa en instituciones de educación en áreas del concurso. Se valorará la experiencia docente en el ámbito universitario.

“Con esta convocatoria, la Universidad del Tolima da un paso trascendental en la consolidación de políticas institucionales que integran la perspectiva de género en la academia, la investigación y la proyección social, y reafirma los principios constitucionales de igualdad, mérito y transparencia”, afirmó Nancy Gómez, vicerrectora de docencia de la institución.

Es importante precisar que toda la información relacionada con este proceso podrá consultarse en la página web la Universidad del Tolima (www.ut.edu.co), en la sección de convocatorias. A su vez, el único medio de recepción de reclamaciones, consultas, dudas, inquietudes y demás necesidades es el correo electrónico convocatoriadocenteplanta@ut.edu.co.

De esta manera, se espera que el elegible sea vinculado para empezar a prestar sus servicios en el semestre B de 2025, iniciando su etapa como profesor aspirante a carrera, conforme a lo establecido en el Estatuto Profesoral.