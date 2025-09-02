Capturan a mujer que habría asesinado a su pareja en Cáqueza

Bogotá

Hombres de la Policía de Cundinamarca capturaron a una mujer de 28 años que agredió con un arma cortopunzante a su pareja sentimental, ocasionándole una grave herida en una de sus extremidades.

Según la información, la mujer, de nacionalidad extranjera, agredió al hombre en medio de una riña que se presentó en la vereda Plácidas del municipio de Cáqueza.

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial de Cáqueza para recibir atención médica, pero falleció posteriormente debido a la gravedad de la lesión.

Esta mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente para que se defina su situación jurídica.