Cartagena tendrá 5 colegios nuevos, más vías y el Gran Malecón antes de 2026

Cartagena de Indias está experimentando una de las etapas más ambiciosas de transformación urbana, social y turística de su historia reciente. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz lidera un paquete de megaproyectos que buscan modernizar la infraestructura, mejorar la calidad de vida, fomentar el turismo y cerrar brechas históricas en servicios básicos.

Con una inversión histórica que supera el billón de pesos, estos proyectos impactan sectores clave como movilidad, educación, recreación, saneamiento básico y urbanismo. A continuación, le contamos sobre los proyectos más importantes en ejecución en Cartagena.

1. El Gran Malecón del Mar: conexión costera y nuevo símbolo turístico

Con una inversión de 197 mil millones de pesos, el Gran Malecón del Mar será una obra icónica que transformará el litoral cartagenero con más de 5 kilómetros de senderos, ciclorrutas, plazoletas, zonas verdes y espacios turísticos.

Esta iniciativa conectará el norte de la ciudad con el Centro Histórico a través de un paseo peatonal frente al mar Caribe. Además, incorporará un componente de protección costera y mitigación de la erosión marina. Su entrega está proyectada para junio de 2027.

2. Renovación urbana e hidráulica en Bocagrande y Castillogrande

Con 150 mil millones de pesos de inversión, este proyecto busca resolver de forma definitiva las inundaciones por aumento del nivel del mar en Bocagrande y Castillogrande.

Incluye la construcción de un tablestacado para contener la marea, un sistema de box culverts para recolección de aguas lluvias, renovación vial de la Avenida Chile y transformación total del paseo peatonal frente a la bahía.

Gracias a una alianza con la ciudad de Miami, Cartagena recibe mentoría técnica en soluciones hidráulicas costeras.

3. Nuevo Chambacú: deporte, recreación y espacio público

Este complejo deportivo, con inversión superior a 45 mil millones de pesos, será entregado en diciembre de 2025 y contará con canchas profesionales de fútbol y sóftbol, coliseo cubierto, skatepark, senderos ecológicos, parque para mascotas y conexión directa con el Parque Espíritu del Manglar.

Forma parte de un circuito de espacio público que articula otros proyectos como el Malecón del Mar, el Parque Apolo y la nueva plaza de variedades cerca de la India Catalina.

4. Alcantarillado sanitario para Bayunca y Pontezuela

Por primera vez en su historia, los corregimientos de Bayunca y Pontezuela contarán con sistema de alcantarillado sanitario, gracias a una inversión de 114 mil millones de pesos.

Actualmente, las aguas residuales se vierten en las calles, generando riesgos sanitarios. Esta obra, ejecutada por el Consorcio Redes CCC, incluye más de 36 mil millones en redes para Bayunca y 8 mil millones para Pontezuela, beneficiando a miles de familias.

5. Intercambiador vial La Carolina: solución al tráfico del sur

Este intercambiador reducirá hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento en una de las zonas más congestionadas de Cartagena.

La obra, con una inversión de más de 100 mil millones de pesos, contempla dos puentes, glorieta, cinco vías de enlace y cuatro carriles principales, mejorando significativamente la conectividad entre Villa Estrella, el canal Calicanto y la zona suroriental.

6. Distrito Creativo de Manga: cultura y economía naranja

Ubicado en un predio de 20.000 m² en el tradicional barrio Manga, este proyecto será un centro cultural y creativo de gran impacto.

Financiado con recursos del Sistema General de Regalías, el Distrito Creativo incluirá zonas de coworking, salones de eventos, galerías, ciclorutas, terrazas, zonas verdes y plazas para espectáculos. Su aforo proyectado es de 2.000 personas.

7. Cinco nuevos colegios en construcción

La administración Turbay construye cinco nuevas instituciones educativas en Pasacaballos, Bayunca, San José de los Campanos, Ciudadela La Paz y Antonio José de Sucre, con una inversión de 170 mil millones de pesos.

El objetivo es entregar los planteles en octubre de 2026, beneficiando a más de 12.000 estudiantes de sectores históricamente excluidos, con instalaciones modernas y condiciones dignas para la educación.

8. Recuperación de parques emblemáticos

Con una inversión de 24 mil millones de pesos, se adelanta la rehabilitación de parques icónicos como el Parque Centenario, el Parque del Reloj Floral, el Parque Apolo, el Parque Flanagan y el Parque de La Virgencita (Blas de Lezo).

Estas obras incluyen renovación de infraestructura, zonas verdes, juegos infantiles, mobiliario urbano, recuperación del Reloj Floral y un nuevo Centro de Atención al Turista (CAT) en el Parque Centenario.

Otros proyectos clave en ejecución: