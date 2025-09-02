Tendencias

ColorLoto: resultados del 1 de septiembre de 2025

Estos son los resultados del más reciente sorteo de ColorLoto este 1 de septiembre de 2025.

ColorLoto

ColorLoto

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados de ColorLoto hoy 1 de septiembre

Este 1 de septiembre de 2025 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados:

Cinco (5) rojo, uno (1) rojo, siete (7) azul, cinco (5) verde, dos (2) negro y uno (1) negro.

Resultados de ColorLoto:

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí:

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad