ColorLoto: resultados del 1 de septiembre de 2025

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Resultados de ColorLoto hoy 1 de septiembre

Este 1 de septiembre de 2025 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados:

Cinco (5) rojo, uno (1) rojo, siete (7) azul, cinco (5) verde, dos (2) negro y uno (1) negro.

Resultados de ColorLoto:

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí: