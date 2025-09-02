Con el Consejo Regional de Seguridad se hubieran evitado muchas muertes: gobernador de Risaralda

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien dijo, “Pereira es la campeona en violencia en Colombia”, haciendo referencia al aumento de los homicidios.

Ante estos comentarios el mandatario departamental pidió no estigmatizar a la capital risaraldense y recordó que desde hace más de seis meses venía solicitando la realización de un consejo regional de seguridad en el que se hubiesen podido tomar acciones para prevenir los hechos de violencia; sin embargo, el Gobierno Nacional no dio prioridad a dicho encuentro con los gobernadores de varios departamentos, pese a proponer fechas y lugares para su realización.

“En días pasados, el señor presidente de la República, desde Manizales, hacía unas aclaraciones fuertes referente a Pereira en el aumento de los homicidios. Quiero hacer un llamado porque desde hace más de seis meses venía alzando la voz como gobernador del departamento de Risaralda para solicitar un Consejo Regional de Seguridad, para mostrarle a la nación, el cómo nosotros requeríamos ese Consejo de Seguridad hacía muchos meses y si hubiéramos tenido ese consejo, seguramente se hubieran salvado cientos de vidas entre Pereira y Dosquebradas.”

Luego de los llamados insistentes del gobierno de Risaralda, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, visitó a Pereira el pasado mes de julio, lo que permitió un incremento del pie de fuerza, la llegada de unidades especiales y el refuerzo de la presencia institucional en el departamento.

En ese contexto, el gobernador mencionó los resultados del más reciente operativo contra el Clan del Golfo, adelantado de manera conjunta por la Policía, el Ejército y la Fiscalía, que dejó como resultado la captura de varios integrantes, la incautación de material bélico e intendencia y la muerte de alias “Colonia”, uno de los cabecillas más buscados de esa organización criminal.