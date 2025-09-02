Denuncian nuevo ataque contra trabajadores de un ingenio azucarero en el Cauca

Desde el Sector Agroindustrial de la Caña (Asocaña) se denunció que, durante este martes, 2 de septiembre, se registró un ataque contra personal de seguridad de un ingenio azucarero en el que un trabajador resultó herido de gravedad tras recibir un disparo.

La persona herida fue trasladada de inmediato a un centro asistencial en Cali, en donde permanece bajo atención médica especializada.

¿Qué dijo el gremio?

Según expuso el gremio, el ataque se registró en la carretera que comunica Puerto Tejada con Candelaria, Cauca, cuando los trabajadores fueron interceptados por sujetos armados para ser presuntamente atracados. Fue en ese momento fue cuando se registró el ataque.

Los cañeros reiteraron que la situación denunciada es una evidencia más de la compleja situación de inseguridad que se registra en los municipios del norte del Cauca y del Valle, exponiendo que “solo en lo corrido de este año, tres trabajadores del sector han sido asesinados y al menos siete más han resultado heridos en hechos violentos, la mayoría asociados con atracos”.

¿Qué dijo Asocaña?

Finalmente, Asocaña hizo un nuevo llamado urgente para que las autoridades refuercen las medidas de seguridad en la región.