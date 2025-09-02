Emergencia en Puerto Escondido, Córdoba: fuertes vientos derribaron enormes árboles en la zona

Montería

Una nueva emergencia se registró este 2 de septiembre en Puerto Escondido, Córdoba, tras el paso de vientos huracanados con fuertes lluvias que derribaron enormes árboles en la principal vía de acceso al municipio turístico. Por fortuna, no hubo reportes de personas heridas.

“Desde la Alcaldía estamos adelantando los trabajos de remoción de árboles caídos en la vía, con el objetivo de garantizar la movilidad y seguridad de todos los habitantes”, se informó por parte de la administración municipal.

Tras los fenómenos climáticos que han sido advertidos las autoridades ambientales, el municipio de Puerto Escondido declaró la calamidad pública por temporada de lluvias el pasado 5 de agosto.

“Nuestro equipo de trabajo adelanta la caracterización en los barrios y corregimientos afectados para establecer el número de damnificados. No se reportan heridos”, informó la Alcaldía de Puerto Escondido, en cabeza de Ivya Marzola.

“Desde la administración municipal de Puerto Escondido, hacemos un llamado urgente a la Dirección Técnica de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que nos brinden su apoyo con ayudas humanitarias y el suministro de maquinaria amarilla, que nos permitan mitigar las emergencias”, puntualizó.

El colapso de los árboles afectó la infraestructura eléctrica en esta importante zona costera de Córdoba, lo cual generó fallas en la prestación del servicio público.

Más del 50% del territorio cordobés se encuentra en calamidad pública por las intensas lluvias que se han venido registrando en el departamento.