Gustavo Puerta, nuevo fichaje del Racing Club de Santander de España

Finalizó un mercado más de fichajes en Europa y hubo movimiento para el futbol colombiano en las últimas horas, pues Gustavo Puerta oficialmente abandonó el Bayer Leverkusen en Alemania para poner rumbo a España como su próximo destino.

El colombiano, que tuvo poco protagonismo en el ‘equipo de las aspirinas’, estuvo en dos cesiones desde su llegada procedente del Bogotá FC, pues en enero de 2023, a los pocos días de su fichaje, fue cedido al 1.FC Nürnberg de Segunda División.

En Nürnberg, Puerta no disputó ningún encuentro y regresó para junio de ese mismo año. Entre junio de 2023 y agosto de 2024, estuvo en el Leverkusen donde jugó 10 encuentros, dos de ellos como titular, sin goles ni asistencias.

Tras esto sería cedido al Hull City de la Championship, segunda división del futbol inglés hasta el pasado 30 de junio, donde disputó 31 partidos, 23 como titular, realizando dos goles y cero asistencias.

Racing de Santander, su nuevo club

Tras el final de su cesión en el Hull City, este primero de septiembre se conoció que Puerta, ex Bogotá FC, ha fichado por el Racing Club de Santander en España hasta junio de 2029, en una transacción que ronda los 4 millones de euros. El Racing Club es un club tradicional actualmente en la Liga Hypermotion, segunda división del país ibérico.

Para los no tan trotamundos del fútbol, el Racing Club se le presenta a Puerta como una oportunidad de abrirse más en Europa y quizás jugar en Primera División, pues la pasada temporada el club cántabro finalizó en quinto lugar, clasificado para los play-offs de ascenso y a seis puntos del ascenso directo.

Ya en la presente campaña, el club español que dirige el ovetense Jose Alberto Lopez parece seguir de momento con la misma tónica, pues es líder de la liga con tres victorias en tres encuentros, nueve puntos con diez goles a favor y solo cuatro en contra.

Así presentó el Racing Club de Santander a Gustavo Puerta:

