Sepárese de Hitler: Petro dice que no se puede permitir que Trump llame delincuentes a los migrantes

Durante el Foro Mundial de Migración que se realizó en Riohacha, en el departamento de La Guajira, el presidente Gustavo Petro criticó a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. El jefe de Estado colombiano se refirió a la construcción de cárceles en el país norteamericano y dijo que parecen campos de concentración para migrantes.

¿Qué dijo Gustavo Petro?

“No se le puede pedir admitir a Trump que diga que son criminales (los migrantes) y que haga cárceles que son campos de concentración, que no es sino la repetición de Hitler ”, aseguró Petro.

La petición de Petro a Trump

El mandatario de los colombianos, además, le hizo una petición al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “ Sepárese de Hitler (...). Fui a los campos (de concentración) y a los cementerios en Europa caminando y (hay) miles enterrados ahí : judíos, negros, blancos e indígenas. Hay centenares de miles de norteamericanos enterrados por destruir a Hitler“.

Por eso, el presidente Petro cuestionó: “¿Cómo es posible que sus nietos (de las personas estadounidenses enterradas en los lugares mencionados), ahora, apoyen ideas de Hitler? Tiene que entender su propia historia. Esos pueblos de norteamericanos creen en la libertad, así hayan matado a los indígenas, así hayan esclavizado a los negros ”.

De igual forma, Gustavo Petro, durante su discurso, enfatizó en que las políticas migratorias de Europa y Estados Unidos “son fascismo”.

