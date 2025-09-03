Denuncian presuntos sobrecostos en contrato de la Lotería de Bogotá con Thomas Greg & Sons

Bogotá

Por medio de su cuenta de X, el concejal Daniel Briceño denunció presuntas irregularidades en la contratación de la Lotería de Bogotá, al asegurar que hubo sobrecostos en un contrato para comprar papel para las apuestas.

Según el cabildante, había dos propuestas para la adquisición de este material: la primera por 4.700 millones y la segunda de Thomas Greg & Sons por 8.400 millones y la Lotería eligió a Thomas.

“Con pocos argumentos se lo adjudicaron a Thomas Greg con un grave sobrecosto de 3.700 millones de pesos”, dijo Briceño.

Ante esto, la Lotería de Bogotá aseguró a través de un comunicado que, “en su calidad de Empresa Industrial y Comercial del Estado y en virtud del contrato de concesión de formularios de juegos de apuestas permanentes, tiene la facultad de contratar el suministro de papel de seguridad para los formularios, lo cual no implica uso de recursos públicos, sino un proceso legal en el que el concesionario (particular) asume los costos y debe pagar un porcentaje sobre dicha impresión a la Lotería”.

Agregaron que, “la responsabilidad de la Lotería de Bogotá no está en producir papel, sino en garantizar que la contratación se adelante de manera transparente, con precios reales y proveedores idóneos, evitando ofertas artificialmente bajas que puedan afectar la operación y las rentas que se transfieren al sistema de salud”.