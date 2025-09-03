“Nuestro sistema de salud es bastante bueno”: Jaime Tobar, candidato a la Corte Constitucional

En entrevista con W Radio, el candidato a la Corte Constitucional, Jaime Humberto Tobar, quien ha propuesto una “tercería” a las polarizadas campañas de Carlos Camargo y María Patricia Balanta, lamentó que se haya impuesto la controversia política por sobre las ideas de los candidatos.

“En este proceso se ha presentado una polarización sobre dos candidatos que realmente dejan muchos inconvenientes y dejan muchas dudas. Yo creo que estos procesos de elección deben buscar conocer a las personas a quienes o que piensan las personas que están o somos integrantes de una terna”, dijo Tobar.

Lea también: Siete senadores han comprometido su voto tanto por Camargo como por Balanta

En relación con su filosofía como candidato al cargo de magistrado de la Corte Constitucional, Tobar por ejemplo defendió el sistema de salud actual, señalando que considera que el sistema es bueno y solamente requiere algunos ajustes, más no su cambio total porque desde los años noventa ha habido importantes avances.

“Yo creo que nuestro sistema es un sistema bueno, creo que es un sistema que tenía problemas, pero no creo que sea necesario la modificación completa o total, creo que es un tema de hacer unos ajustes al sistema. Nada más hay que ver, lo vi hace mucho tiempo, la forma en que las personas han podido acceder a la salud que antes no tenían”, sentenció Tobar.

Más información: La reportera colombiana de guerra Catalina Gómez gana un premio internacional en España

En temas como el aborto, el candidato a la Corte Constitucional afirmó que tal procedimiento de interrupción voluntaria debe mantenerse como está y no más allá. Es decir, máximo hasta las 24 semanas y también por las tres causales dispuestas en la ley.

“Yo sigo pensando que las causales que indicó la Corte en su oportunidad son causales que comparto plenamente. No se debe continuar el embarazo cuando hay un peligro para la vida o la salud de la mujer. No se debe penalizar el aborto cuando exista grave malformación del feto que lo hace inviable”, señaló el candidato.

Adicionalmente, señaló que independiente de que a alguien “le guste o no” el Acuerdo de Paz, debe cumplirse a cabalidad todo lo dispuesto. En ese mismo sentido, en materia pensional, dijo que todo lo que venga en beneficio de los trabajadores, con una sostenibilidad fiscal firme, es positivo.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause “Nuestro sistema de salud es bastante bueno”: Jaime Tobar, candidato a la Corte Constitucional 16:46 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo