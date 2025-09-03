Guillermo de Amores, baja en Millonarios sin regreso definido

Millonarios todavía no levanta cabeza en la Liga Betplay 2025-II en el segundo semestre, sumando de momento solo una victoria y ahora las cosas parecen no mejorar para el equipo dirigido por Hernán Torres, sumando una baja de peso de cara a los próximos encuentros.

En sus redes sociales, el club ‘embajador’ informó que el guardameta uruguayo, Guillermo de Amores, presenta una lesión del bíceps femoral grado 3 de su pierna izquierda, por lo que no estará disponible para los próximos encuentros con el ‘azul’ capitalino por un tiempo indeterminado, sin embargo, se habla de un mes de baja.

La lesión del ‘charrua’ llega justo cuando se disputaba la titularidad con Diego Novoa, con este último jugando en el encuentro más reciente ante Águilas Doradas y también ante el Deportivo Cali el pasado sábado 9 de agosto.

¿Cuáles son los próximos encuentros de Millonarios en la Liga Betplay 2025-II?

Millonarios visitará a Envigado en el Polideportivo Sur, duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay. Este duelo se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre a las 3:00 de la tarde. El conjunto ‘embajador’ volverá a la Liga el sábado 6 de septiembre, cuando oficie como local ante Independiente Santa Fe en el ‘clásico capitalino’ a partir de las 8:30 de la noche.

