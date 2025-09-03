Incautan importante cantidad de elementos de intendencia del Clan del Golfo en La Apartada, Córdoba. Foto: Ejército.

Montería

Tropas del Batallón de Infantería Aerotransportado N.° 31 Rifles, adscritas a la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, junto a la Policía Nacional, reportaron este 3 de septiembre una afectación al componente logístico del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo que delinque en Córdoba, donde habrían logrado la incautación de abundante material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. La acción conjunta también dejó una captura.

“El procedimiento militar y policial se registró en el municipio de La Apartada, Córdoba, específicamente sobre la Ruta del Sol. El material se encontraba almacenado en 6 costales, dos bolsas plásticas y 2 cajas de cartón, que eran transportados en un motocarro”, informó el Ejército en Córdoba.

“Entre los elementos se hallaron 49 uniformes camuflados, 50 chalecos multipropósito, 30 morrales de campaña, 78 cintelas, 33 pañoletas, 42 pavas, 27 hombreras para equipo y 27 riñoneras. De inmediato, se realizó la captura en flagrancia del conductor del vehículo, así como la incautación de los artículos, y posteriormente fueron dejados a disposición de las autoridades competentes”, agregó.

Según las fuerzas militares, con este resultado también se afectaría la subestructura Rubén Darío Ávila, “la cual actúa como articuladora y proveedora del material logístico para la subestructura Uldar Cardona Rueda; ambas subestructuras, a su vez, se encargarían de dinamizar y ejecutar acciones delictivas contra la población civil de la región y miembros de la fuerza pública”.

Es la segunda operación que afectaría la logística de la estructura al margen de la ley. Recientemente, en Ayapel se desmanteló un lugar que era utilizado para labores de sastrería de esta organización delictiva.