Incautan abundante material de intendencia que pertenecería Clan del Golfo en Ayapel, Córdoba

Una operación conjunta de las tropas del Gaula Militar Sinú y el Gaula Militar Bajo Cauca, direccionadas por la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, permitió la incautación de una importante cantidad de elementos de intendencia, presuntamente pertenecientes al grupo armado organizado Clan del Golfo que delinque en Córdoba.

“El hallazgo del material se produjo en el corregimiento El Cedro, jurisdicción del municipio de Ayapel, Córdoba, donde el personal militar y judicial hizo efectiva una orden de registro y allanamiento a un inmueble, el cual sería utilizado como sastrería del componente criminal focalizado de la subestructura Uldar Cardona Rueda”, detalló el Ejército Nacional.

“En el lugar se confeccionarían prendas y artículos de campaña de uso privativo de la fuerza pública. Entre los elementos hallados se encontraban 20 metros de reata de diferentes colores, 3 toldillos, 2 equipos de campaña, 2 riñoneras, 4 pavas, 24 rollos de hilo, 100 botones y 100 seguros plásticos”, agregaron las fuerzas militares.

Asimismo, habrían sido ubicados varios rollos de espuma, moldes para elaborar diferentes partes de material de intendencia, 100 tirantes en nylon, cremalleras, ganchos metálicos, entre otros accesorios.

El material incautado fue dejado a disposición de la Fiscalía 79 contra las Organizaciones Criminales para los respectivos procesos judiciales.

“Con este importante resultado se genera una afectación a la capacidad logística del componente armado de la subestructura Uldar Cardona Rueda en aproximadamente 6 millones de pesos, logrando además neutralizar el desarrollo de acciones delictivas por parte de esta organización ilegal”, concluyó el Ejército.

