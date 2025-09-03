La Universidad Policial llegará al departamento de Boyacá

La sede en Boyacá de la Universidad Policial quedará ubicada en la Escuela de la Policía Rafael Reyes, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo / Foto: Suminitrada.

Santa Rosa de Viterbo

La Escuela de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, está llevando a cabo una transformación educativa para los uniformados que se forman en esta institución y pronto lo harán en la Universidad Policial, proyecto que ya está andando a buen ritmo en el departamento.

Lo que se busca con este proyecto es el de fortalecer las competencias de las mujeres y los hombres que hacen parte de la institución, quienes son los encargados de brindar seguridad en Boyacá y en toda Colombia.

“Desde la dirección de educación policial en la ciudad de Bogotá ya fueron presentados los documentos ante el Ministerio de Educación con el fin de llenar todos los requisitos para que todas las sedes que estamos en el territorio tengamos la oportunidad de tener este tránsito de manera efectiva y convertirnos en lo que ya somos, una Universidad”, indicó la teniente coronel, Johanna Montoya Cifuentes, directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, en el municipio de Santa Rosa de Viterbo.

La comandante aseguró que en el país hay 27 sedes multicampus en diferentes regiones del país.

“Actualmente tenemos 27 sedes multicampus, una de ellas se encuentra ubicada aquí en el departamento de Boyacá y lo que refiere a la transición es que vamos hacia la Universidad Policial donde estamos formando hombres y mujeres con habilidades para tener un excelente servicio como líderes sociales en el territorio nacional, entonces esto nos abre una importante puerta para estar al nivel de la educación superior”, indicó la coronel.

Para la coronel Montoya Cifuentes se está trabajando en la en cuatro ejes fundamentales para el desarrollo de los estudiantes.

“Tenemos grandes retos y desafíos desde todo el país. Tenemos cuatro ejes fundamentales que estamos trabajando con nuestros estudiantes están relacionados con los derechos humanos, atención al ciudadano, uso de la fuerza y el servicio de policía”, agregó Montoya.

Actualmente, la Escuela de Policía Rafael Reyes se desarrolla el técnico profesional en servicio de policía, pero la Dirección de Educación Policial está manejando pregrados, especializaciones y se está trabajando en el tránsito hacia el doctorado en servicio de policía.