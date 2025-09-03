Luisa Galindo: Alerta por riesgos de las uñas semipermanentes
La dermatologa Luisa Fernanda Galindo, especialista de la Fundación Santa Fe, advirtió en Mujeres W sobre los riesgos asociados al uso frecuente de esmaltes y geles semipermanentes, luego de que la Comisión Europea prohibiera 2 de sus componentes por ser potencialmente cancerigenos.
Luisa Fernanda Galindo, médica de la Universidad del Rosario y dermatologa de la Universidad Nacional, explicó que estas sustancias, además de dañar la lámina ungueal, representan un riesgo que se acumula con el tiempo, por lo que insistió en que hacerse las uñas de esta manera, semipermanentes, debe ser cada cierto tiempo, varios meses, especificó.
La especialista señaló que las lamparas de luz ultravioleta que se usan para fijar el esmalte no emiten mucha radiación, pero que si se acumula y le aconsejó a los usuarios hacer uso de bloqueador solar o incluso guantes para reducir la exposición lo máximo posible. “No se trata de alarmar, sino de usar estos productos con moderación.” concluyó.
