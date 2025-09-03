Luisa Fernanda Galindo, médica de la Universidad del Rosario y dermatologa de la Universidad Nacional, explicó que estas sustancias, además de dañar la lámina ungueal, representan un riesgo que se acumula con el tiempo, por lo que insistió en que hacerse las uñas de esta manera, semipermanentes, debe ser cada cierto tiempo, varios meses, especificó.

La especialista señaló que las lamparas de luz ultravioleta que se usan para fijar el esmalte no emiten mucha radiación, pero que si se acumula y le aconsejó a los usuarios hacer uso de bloqueador solar o incluso guantes para reducir la exposición lo máximo posible. “No se trata de alarmar, sino de usar estos productos con moderación.” concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Luisa Galindo: Alerta por riesgos de las uñas semipermanentes 15:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: