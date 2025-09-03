Nombran al rey Momo y a los reyes del Carnaval de los Niños en Barranquilla

Este miércoles, 3 de septiembre, la junta directiva del Carnaval de Barranquilla designó a Adolfo Maury Cabrera como el Rey Momo de la celebración, y quien liderará la versión 2026 de la fiesta más grande de Colombia junto a la Reina Michelle Char Fernández.

Adicionalmente, fueron escogidos Sharon Acosta, hija del Checo Acosta, y Joshua Ortiz, como los reyes del Carnaval de los Niños.

En el caso de Adolfo Maury Cabrera, de 55 años, es director de la danza más antigua del Carnaval: el Congo Grande de Barranquilla, que cumple 150 años de tradición.

“Maury Cabrera es la cuarta generación de esta danza, una dinastía que conserva un legado cultural que ha trascendido generaciones y que hoy también integran sus hijos y nietos”, indicó la organización de la fiesta.

El nuevo rey Momo es Técnico en Mantenimiento Industrial, percusionista, y heredero de una de las danzas negras afrodiaspóricas de la costa Caribe colombiana, declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación este 2025, legado de su abuelo Ventura Cabrera.

Bajo su liderazgo, el Congo Grande ha obtenido 17 Congos de Oro y recibió el Premio Aporte a la Tradición de la Secretaría de Cultura cuando la danza cumplió 147 años.

Sobre los reyes del Carnaval de los Niños 2026, Sharon representa la tercera generación de una dinastía musical que ha hecho parte del Carnaval, mientras que Joshua continúa la estirpe que, desde hace tres generaciones, ha mantenido viva la danza del Garabato.

“Sharon Acosta, de 11 años, es una barranquillera estudiante del colegio Royal School. Es hija de Jazmín Tobón y Alcibiades “el Checo” Acosta, conocido como el Príncipe del Carnaval y nieta de Alci Acosta, una familia de la que aprendió a amar la cultura, el arte y la música. Desde los tres años ha adquirido formación en danza, además es pianista y gimnasta”, explicaron.

Finalmente, Joshua Enrique Ortiz, de 10 años, es integrante del Garabatico de la 8, donde personifica a la Muerte. También, ha sido parte activa de la Cumbiamba La Revoltosa y el grupo de mapalé Afro King.

“Es hijo de Enrique Ortiz y nieto de Martha Salas, quienes lo han educado en el amor a las tradiciones y al garabato. Es estudiante del colegio IED María Cano, desde donde dirige y transmite los saberes de la danza del garabato, inspirando a niños y niñas a valorar y preservar la riqueza cultural del Caribe”, detallaron.