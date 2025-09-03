Judicial

Profieren cargos a alcalde de Palestina por presuntamente aprovechar cargo para agredir a su esposa

Para la Procuraduría, el alcalde de Palestina usó su cargo para “intimidar, humillar y controlar a su compañera permanente”.

Procuraduría General de la Nación imagen de referencia. Foto: Colprensa. / Sergio Acero

La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos en contra Juan Diego Pineda Rodríguez, alcalde de Palestina, Huila, por presuntamente haberse aprovechado de su posición para “abusar de su posición como funcionario público para incurrir en violencia física, verbal, sicológica y económica de manera continua en contra de su esposa”.

Según el ente de control, esos hechos ocurrieron en el hogar y en el despacho de la Alcaldía entre febrero y julio de 2024.

Asimismo, la Procuraduría Provincial de Garzón, Huila, señaló que el mandatario local incurrió en un presunto abuso de su cargo, pues actuó como “agresor en el contexto familiar, sino que utilizó su investidura para intimidar, humillar y controlar a su compañera permanente”. Esto, según mencionan, le ocasionó miedo, temor y zozobra.

“Toda forma de violencia basada en género, tratar a su familia con dignidad, respeto y consideración, ser un modelo de convivencia familiar y que sus valores éticos y principios morales estén en armonía con los que defiende como alcalde, pues es una figura con responsabilidad pública”, aseguraron desde la Procuraduría.

