Así es la historia de Ángela Calle, la mujer que le da otra perspectiva al mundo automotriz

Mujeres, motores y periodismo: la voz que impulsa el mundo automotriz

Ángela Calle, madre de 2 hijas y profesional en Comercio Exterior y Lógistica, habló del inicio su camino en Casa Editorial El Tiempo, allí fue que descubrió la pasión que cambió el rumbo de su vida, comenzando a contar las historias detrás de los autos, su tecnología y la gente que está en la industria.

Inspirada por el también periodista de la industria automotriz Jose Clopatofsky, inició en 2018 su propio medio de comunicación especializado con el nombre de ‘M3: Mujeres, Motores y Motos“, que a día de hoy ya trabaja con más de 90 marcas y que busca transmitir información del sector con más dinamismo y, sobre todo, autenticidad.

La periodista reconoció que cruzar ese camino fue complicado al ser mujer y joven en un mundo dominado por los hombres, tuvo que superar muchos prejuicios a su alrededor y demostrar su propia credibilidad.

Aun así, el esfuerzo que hizo la ubicó como un referente respecto al periodismo asociado a la industria automotriz.

Para Ángela, la clave de todo su trabajo estaba en resaltar las historias humanas detrás de cada vehículo y sus marcas, saltándose su ficha técnica o el lanzamiento del modelo.

“Los carros son un producto maravilloso, pero el verdadero motor de la industria está en la gente que los crea, los comunica y los conduce”, explicó.

Su visión a futuro es mantenerse vigente y seguir inspirando a nuevas generaciones de mujeres periodistas y profesionales que quieran hacer parte del rubro.

“Este trabajo me ha enseñado que con pasión, disciplina y buena actitud todo es posible”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

