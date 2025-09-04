Bloqueo en la entrada a la isla de Barú causó caos en la movilidad.

Un bloqueo de varias horas se registró a la entrada a Barú, a la altura del puente Campo Elías Terán, por parte de contratistas de la terminal de regasificación SPEC LNG que denunciaron la supuesta suspensión de sus contratos desde el pasado mes de agosto, por lo que exigieron respuestas por parte de la compañía.

En el lugar hubo caos y se registraron largas filas de vehículos, afectando a cientos de turistas y personas de la comunidad que intentaban entrar y salir de la isla.

Por su parte, la regasificadora, en un comunicado, respondió que “les fueron suspendidos sus contratos luego de más de dos meses sin que pudieran ingresar a sus puestos de trabajo por bloqueos ilegales que imposibilitaron su acceso para realizar obras de infraestructura”.

El escrito también señala que “Durante este tiempo, SPEC LNG y los contratistas hicieron un gran esfuerzo para cumplir puntualmente con el pago de la nómina a estas personas, cerca de 200 trabajadores de las comunidades, a quienes sus empleadores les han informado que es inviable continuarles pagando sin que ellos puedan ingresar a sus puestos de trabajo”.

Así mismo, explicaron que quienes restringieron el acceso a dichos contratistas a la terminal de regasificación se han identificado como miembros de una familia que argumenta el supuesto desarrollo de las obras de infraestructura sin permisos de construcción.