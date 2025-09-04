Entrega de kits de abastecimiento alimentario a familias afrodescendientes y rurales de Santa Marta/ Suministrada.

Santa Marta

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y la Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela – ASAFRONELMAN, realizaron la entrega de kits de autoabastecimiento a las familias participantes de las Unidades Campesinas en zona rural de Santa Marta.

Un total, 720 participantes fueron beneficiados en las Unidades Campesinas de: Marquetalia, Cabañas de Buritaca, Buritaca, Paz del Caribe, Trompito, Orinoco, Revuelta, Calabazo y Nuevo México.

Esta iniciativa, además de aportar al bienestar integral de las comunidades, promueve el autoabastecimiento familiar, la soberanía alimentaria y la transmisión de saberes tradicionales.