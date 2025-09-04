Federación Nacional de Cafeteros aseguró que producción y exportación de café crecieron en agosto

Según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), la producción del grano en agosto creció 19% en comparación con el mismo mes del año pasado al registrar 1.243.000 sacos de 60 kilogramos. En agosto de hace un año la producción había sido de 1.049.000 bultos.

También se expuso que en los últimos 12 meses la producción alcanzó 14.798.000 sacos de 60 kilogramos, lo que representó un crecimiento del 18% en comparación con el mismo periodo anterior, pues para ese entonces la producción alcanzó 12.535.000 sacos de café.

Para la medición del año corrido, es decir el periodo enero – agosto del presente año, se registró un crecimiento del 10% en comparación con el mismo periodo del 2024; en bultos de café de 60 kilogramos la producción para el periodo en mención alcanzó los 8.828.000 sacos, 801.000 más que en el mismo periodo anterior cuando la producción se ubicó en 8.027.000 bultos.

A través de su cuenta de X, el gerente general de la FNC, Germán Bahamón celebró los resultados obtenidos, pero advirtió que para el último trimestre del año se presentará un declive en la producción cafetera.

Señaló: “A medida que se acerca el cierre del año cafetero, la dinámica positiva de producción y exportaciones confirma la fortaleza del sistema cafetero colombiano. Sin embargo, es necesario advertir que tendremos un declive en la producción nacional en el trimestre de (Oct-Dic) de 2025. El pronóstico de cosecha estima un impacto de 1 millón de sacos menos, en comparación al 2024”.

En cuanto a las exportaciones de café, según el informe, con más de 1.128.000 sacos de 60 kilogramos, estas crecieron en el octavo mes del año 10% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando la cifra de bultos del grano vendidos al exterior fue de 1.030.000 sacos.

Para los últimos 12 meses las exportaciones de café alcanzaron los 13.225.000 sacos de 60 kilogramos, 13% más frente a los casi 11.708.000 millones de sacos exportados en el mismo periodo anterior.

En cuanto al año corrido, es decir, enero – agosto, las exportaciones de café crecieron 12%, alcanzando 8.690.000 sacos puestos en el exterior, cifra mayor a la registrada durante el mismo periodo del año pasado cuando se vendieron al extranjero 7.788.000 sacos de café.