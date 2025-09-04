Fiscalía de Ecuador acusó a dos exfuncionarios de Correa por magnicidio a Villavicencio
Villavicencio, entonces uno de los candidatos más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado por un sicario colombiano al salir de un mitin una semana antes de las elecciones.
La Fiscalía de Ecuador acusó este miércoles 3 de septiembre de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que están fuera del país por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.
Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de las elecciones generales de ese año.
La fiscalía acusó al exlegislador del correísmo Ronny Aleaga, al exministro José Serrano y a un empresario, pero la justicia aún no ha determinado sentencias contra ellos.
El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Otros seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la cárcel.
- Lea también: Donald Trump afirmó que Estados Unidos atacó a un barco cargado con drogas procedente de Venezuela
La Fiscalía señaló a través de la red social X que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela al ser indagado por un caso de corrupción.
Serrano, pieza clave en la administración de Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador.
- Le puede interesar: Rubio confirmó “ataque letal” de EE.UU. contra un barco con drogas procedente de Venezuela
La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia.
En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles