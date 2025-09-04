Fiscalía de Ecuador acusó a dos exfuncionarios de Correa por magnicidio a Villavicencio

AME9492. BOGOTÁ (COLOMBIA), 12/07/2024.- Fotografía de archivo del candidato presidencial Fernando Villavicencio hablando durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 9 de agosto de 2023, en Quito (Ecuador). Un tribunal de Ecuador condenó este viernes a 34 años y 8 meses de prisión a dos personas de las cinco acusadas del asesinato material del candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado a tiros por sicarios colombianos el 9 de agosto del año pasado al salir de un mitin electoral en un concurrido sector de Quito. EFE/ STR ARCHIVO / STR ( EFE )

La Fiscalía de Ecuador acusó este miércoles 3 de septiembre de asesinato a dos antiguos funcionarios del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) que están fuera del país por ser los presuntos autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Villavicencio, entonces uno de los candidatos presidenciales más populares y duro crítico de Correa, fue asesinado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en Quito una semana antes de las elecciones generales de ese año.

La fiscalía acusó al exlegislador del correísmo Ronny Aleaga, al exministro José Serrano y a un empresario, pero la justicia aún no ha determinado sentencias contra ellos.

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y cinco implicados más fueron condenados en 2024 a penas de hasta 34 años de cárcel. Otros seis colombianos presuntamente vinculados al magnicidio fueron asesinados en la cárcel.

La Fiscalía señaló a través de la red social X que, ante su pedido, una jueza de Quito ordenó la prisión preventiva de Aleaga, quien hace más de un año huyó a Venezuela al ser indagado por un caso de corrupción.

Serrano, pieza clave en la administración de Correa, está detenido desde hace un mes en Miami por un asunto migratorio. En caso de ser deportado, el exministro deberá presentarse en un plazo de tres días ante la justicia, señaló el ente acusador.

La Fiscalía insistirá en la prisión preventiva para Serrano y Jordán, tras un rechazo inicial de la justicia.

En Ecuador el delito de asesinato es sancionado hasta con 26 años de prisión.

