ICETEX continúa con el retiro del subsidio a la tasa de interés en créditos educativos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) informó que desde este año avanza en el desmonte gradual del subsidio a la tasa de interés que se otorgaba con recursos de la Nación a los créditos de largo plazo.

La decisión, que comenzó a aplicarse en febrero para créditos en amortización y desde agosto para quienes aún estudian, responde a la falta de recursos fiscales destinados a este beneficio. Según explicó el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, “con el retiro del subsidio, los créditos retornan a los términos inicialmente pactados, manteniendo intactos los acuerdos establecidos con cada beneficiario”.

Pese a la eliminación del subsidio, el ICETEX asegura que mantiene condiciones competitivas en el mercado. Para 2025, la tasa máxima es IPC + 12 (17,82% E.A.), frente al promedio del 24% E.A. de los bancos tradicionales.

Con el fin de reducir el impacto en los estudiantes, la entidad viene fortaleciendo el programa U Solidaria, al que ya se han vinculado 69 universidades que aportan parte de los intereses de sus alumnos. A esto se suma que este año se realizaron más de 260.000 renovaciones de crédito en pregrado y posgrado, asegurando la permanencia y la graduación de miles de estudiantes en todo el país.

Urquijo insistió en que la sostenibilidad del ICETEX no está en riesgo y que se garantizan los giros por 2,8 billones de pesos en 2025. Además, aseguró que la entidad trabaja de la mano con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda en la búsqueda de nuevas alternativas