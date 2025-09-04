Ministerio de Justicia inicia denuncia penal tras declaraciones de Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha denunciado presuntas irregularidades en el concurso de méritos para notarios del Ministerio de Justicia. No obstante, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, asegura que el proceso se está llevando a cabo con la máxima seguridad y prudencia.

Según la denuncia del presidente Petro, se sospecha que tanto particulares como funcionarios públicos están negociando cupos para obtener el cargo de notario en el concurso, en el cual participan el Gobierno, la Superintendencia de Notariado y el Ministerio de Justicia.

En respuesta, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Notariado han presentado una denuncia penal para que se investiguen las declaraciones del presidente Petro.

El ministro Montealegre afirmó que “el país debe tener la certeza de que ni el Ministerio de Justicia ni la Superintendencia vamos a permitir actos de corrupción en este concurso”.

Además, Montealegre solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que lleven las investigaciones hasta las últimas consecuencias para identificar a los responsables de estos actos de corrupción.