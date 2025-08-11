“Nos oponemos a toda forma de violencia”: Eduardo Montealegre tras muerte de Miguel Uribe
El ministro de Justicia se pronunció tras el fallecimiento del congresista producto de un atentado.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lamentó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien duró más de 2 meses luchando por su vida luego de ser baleado por un sicario en un evento político en Bogotá.
Puede leer:
“Miguel Uribe fue un ciudadano firme en sus convicciones y libró muchas batallas hasta el final de su vida”, señaló el ministro de Justicia.
Asimismo, expresó su pesar porque, a su juicio, se repite la “tragedia griega”. Es decir, que “un hombre es atrapado por un destino que no podemos comprender”, agregó.
“Nos oponemos a toda forma de violencia. Solidaridad con la familia”, cerró su mensaje el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Escuche W radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles