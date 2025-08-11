Actualidad

“Nos oponemos a toda forma de violencia”: Eduardo Montealegre tras muerte de Miguel Uribe

El ministro de Justicia se pronunció tras el fallecimiento del congresista producto de un atentado.

Eduardo Montealegre y Miguel Uribe. Foto: Colprensa.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, lamentó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, quien duró más de 2 meses luchando por su vida luego de ser baleado por un sicario en un evento político en Bogotá.

Miguel Uribe fue un ciudadano firme en sus convicciones y libró muchas batallas hasta el final de su vida”, señaló el ministro de Justicia.

Asimismo, expresó su pesar porque, a su juicio, se repite la “tragedia griega”. Es decir, que “un hombre es atrapado por un destino que no podemos comprender”, agregó.

Nos oponemos a toda forma de violencia. Solidaridad con la familia”, cerró su mensaje el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

