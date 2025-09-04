Tribunal confirmó medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González por el saqueo de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González —quien permanece prófugo de la justicia—, por su participación en el saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El magistrado ponente Jairo José Agudelo, de la Sala Segunda de Decisión Penal, también revocó la decisión de primera instancia que había anulado el delito de lavado de activos que le fue imputado a González y, en su lugar, lo incluyó. Ahora responderá por tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

#NoticiaW 🧵 | El Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y quien permanece prófugo de la justicia, por su participación en el saqueo de la @UNGRD pic.twitter.com/fOIoO4iexU — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 4, 2025