Alcalde Galán pidió judicializar a los responsables de los hechos de violencia en la U. Nacional

Este jueves, en horas de la tarde, encapuchados con objetos contundentes y artefactos incendiarios, atacaron a la fuerza pública, funcionarios del Distrito y a transeúntes que se movilizaban por la carrera 30 en a la altura de la Universidad Nacional en Bogotá.

Ante los hechos de violencia, el alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que ordenó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden para evitar una situación de orden público peor a la que se presentó.

“Eso no es protesta, no es ningún tipo de manifestación válida. Eso es violencia, criminalidad. P or eso le pedí a la Policía que actuara de inmediato y además que se judicialice a los responsables de estos hechos. No vamos a tolerar hechos de violencia que ponen en peligro la vida de ciudadanos y de servidores públicos de esta forma en Bogotá”, dijo Galán.

Ante los hechos, cientos de personas se vieron afectadas, ya que varias estaciones de TransMilenio tuvieron que ser cerradas debido a los ataques de los encapuchados.