Videos: Enfrentamientos en alrededores de Universidad Nacional entre encapuchados y UNDMO en Bogotá

Miles de personas que se movilizan en TransMilenio y por el sector de la carrera 30 y la calle 26 de Bogotá se ven afectadas.

Enfrentamientos en alrededores de la Universidad Nacional. Foto: Suministrada

En la tarde de este jueves, 4 de septiembre, se registran enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la UNDMO en los alrededores de la Universidad Nacional en Bogotá.

Estas confrontaciones han generado afectaciones en la movilidad tanto para vehículos y TransMilenio sobre la carrera 30.

