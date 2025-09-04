Videos: Enfrentamientos en alrededores de Universidad Nacional entre encapuchados y UNDMO en Bogotá
Miles de personas que se movilizan en TransMilenio y por el sector de la carrera 30 y la calle 26 de Bogotá se ven afectadas.
Bogotá
En la tarde de este jueves, 4 de septiembre, se registran enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la UNDMO en los alrededores de la Universidad Nacional en Bogotá.
Estas confrontaciones han generado afectaciones en la movilidad tanto para vehículos y TransMilenio sobre la carrera 30.