Videos: Enfrentamientos en alrededores de Universidad Nacional entre encapuchados y UNDMO en Bogotá

Bogotá

En la tarde de este jueves, 4 de septiembre, se registran enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la UNDMO en los alrededores de la Universidad Nacional en Bogotá.

Estas confrontaciones han generado afectaciones en la movilidad tanto para vehículos y TransMilenio sobre la carrera 30.

#NoticiaW | A esta hora, encapuchados en la Universidad Nacional salen con elementos incendiarios para atacar a la fuerza pública sobre la carrera 30 en Bogotá. pic.twitter.com/P0x7TD3PsD — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 4, 2025