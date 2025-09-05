Confirman la muerte de una menor de 2 años que esperaba remisión médica en la ciudad de Montería

Montería

El personero de la ciudad de Montería, Luis Gabriel Degiovanni, confirmó a través de un comunicado la muerte de una menor de 2 años que esperaba remisión médica en una clínica de la capital de Córdoba. La pequeña requería atención especializada ante una “falla renal”.

“Hoy (4 de septiembre), lamentamos profundamente el fallecimiento de la menor de 2 años que permanecía hospitalizada en la Clínica Materno Infantil del Niño con falla renal. Como garantes de derechos acompañamos el caso para que la niña recibiera los tratamientos médicos especializados que requería”, informó la Personería de Montería.

Según lo indicado, más de 100 pacientes están en riesgo en las clínicas de la ciudad de Montería, debido a las demoras en los traslados que requieren para atención especializada.

Contexto en La W: Se agudiza crisis de salud en Montería: confirman la muerte de 4 personas que esperaban remisión

“Nuevamente advertimos el riesgo en el que se encuentran decenas de pacientes, quienes esperan procedimientos vitales y traslados a centros médicos de cuarto nivel. Esta lamentable situación refleja la urgencia de garantizar un sistema de salud oportuno, digno y humano”, agregó la Personería de Montería.

Según el lamentable registro, la menor se convierte en la quinta paciente que fallece esperando remisión médica en Montería. La intervenida Nueva EPS es la que lidera la lista en quejas por parte de los usuarios en todo el departamento de Córdoba.