Peláez y De Francisco en La WPeláez y De Francisco en La W

Deportes

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de septiembre de 2025

Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la clasificación de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de septiembre de 2025

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de septiembre de 2025

01:31:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Peláez y de Francisco. Foto: W Radio

Escuche el audio completo:

Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de septiembre de 2025

01:31:24

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad