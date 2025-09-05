Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de septiembre de 2025
Hernán Peláez y Martín de Francisco analizaron la clasificación de la Selección Colombia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de septiembre de 2025
01:31:24
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Peláez y de Francisco. Foto: W Radio
Escuche el audio completo:
Escuche aquí el audio completo de Peláez y De Francisco de este 5 de septiembre de 2025
01:31:24
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles