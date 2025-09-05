Iván Velásquez presentó cartas credenciales al papa León XIV como embajador de Colombia en Vaticano

Iván Velásquez y el papa León XIV | Foto: Suministrada

El exministro de Defensa del Gobierno Petro, Iván Velásquez, asumió como nuevo embajador de Colombia ante la Ciudad del Vaticano.

Según informó la Cancillería, desde el pasado 16 de abril, Velásquez recibió el beneplácito por parte de la Santa Sede para asumir el cargo, en reemplazo de Alberto Ospina Carreño.

Este viernes, 5 de septiembre, Veláquez se reunió oficialmente con el papa León XIV para presentar sus cartas credenciales y así iniciar sus labores diplomáticas desde la Samta Sede.

NOTICIA EN DESARROLLO...