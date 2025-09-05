La Feria de Manizales perderá uno de sus principales atractivos, la Feria Taurina

Manizales

Ante la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la Ley 2385 de 2024, que busca una transformación cultural mediante la prohibición de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia; los hoteleros en Manizales ya manifiestan su preocupación debido a que más del 30 % de la ocupación hotelera cada año en la Feria de Manizales, está relacionada con la agenda taurina que se realiza en la ciudad esos días, por lo que desde ya están buscando alternativas para mitigar el impacto económico en la ciudad.

La Feria de Manizales con origen y arraigo taurino

Con esta decisión, la capital caldense, se enfrenta a un desafío considerable en su tradicional Feria, una de las más reconocidas a nivel nacional e internacional.

La reciente decisión de la alta corte, ha generado un impacto importante en la ciudad, Juan Pablo Alba, director ejecutivo de Cotelco Caldas habló sobre la importancia de la Feria Taurina en la Feria de Manizales.

“Para nosotros del sector turístico, como lo hemos mencionado en varias oportunidades, va a ser un golpe muy duro. La ocupación para nosotros se mueve de una manera alta en la semana de ferias, también principalmente por las personas que que asisten a las corridas de toros. Entonces, para entonces esto va a ser un golpe muy fuerte”, destacó el líder gremial.

“Normalmente, según los análisis que que hacemos nosotros, esa ocupación representa de la ocupación total de la feria de Manizales, podemos estar hablando entre el 30 y el 35 %, hacen parte de personas que vienen a hacer actividades relacionadas con la tauromaquia, con las corridas de toros. Entonces, como les digo, para nosotros va a ser un golpe muy grande”, resaltó.

Estrategias de transición en la agenda de la Feria de Manizales

Ante esta coyuntura, el gremio hotelero, el sector turístico y la Alcaldía de Manizales han unido esfuerzos para desarrollar estrategias innovadoras que permitan superar la eliminación de las corridas y mantener el atractivo de la feria.

El objetivo principal es reinventar la oferta cultural y de entretenimiento, buscando alternativas que resalten otros aspectos de la identidad manizaleña y colombiana.

Propuestas en el tintero

Fortalecimiento de la agenda cultural y artística.

Impulso al turismo de naturaleza.

Gastronomía y tradición.

Eventos deportivos.

Artesanías y emprendimiento.

La Alcaldía de Manizales desde que se conoció el primer fallo de la Corte Constitucional, destacó su interés de trabajar de la mano con el sector privado y la comunidad para asegurar que la Feria de Manizales siga siendo un evento de gran envergadura, aún sin la agenda taurina.