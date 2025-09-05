Pizarro anunció que irá a estrados judiciales por decisión del CNE sobre personería de Progresistas

La senadora y precandidata María José Pizarro, del Pacto Histórico, rechazó en sus redes sociales, este 5 de septiembre, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de otorgar la personería jurídica de su partido Progresistas, pero condicionándolo al cierre de los procesos sancionatorios o investigaciones que enfrenta el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) en el organismo electoral.

Según dijo Pizarro, ella ya fue notificada formalmente por el CNE de la decisión. Y aseguró que constituye una vulneración de sus derechos fundamentales, así como a la participación política y el derecho a elegir y ser elegido. “Estos derechos deben garantizarse plenamente y no pueden ser condicionados de ninguna manera” , enfatizó.

Pizarro dijo, además, que el organismo electoral no haya aplicado esa misma condición, impide dar personerías jurídicas a nuevos partidos que se creen de la división o escisión de otras colectividades.

Por ejemplo, se refirió a partidos como Dignidad, de Jorge Enrique Robledo; Ada, de Paulino Riascos; y Fuerza de la Paz, de Roy Barreras, a los cuales se les la habría otorgado la personería jurídica pese a que también tenían procesos sancionatorios en curso.

Así pues, Pizarro anunció que va a recurrir a “todas las herramientas legales” para lograr que se reconozcan los derechos de su colectividad y se le entregue la personería jurídica: “ Actuaré con determinación para cumplirle a la democracia y al pueblo de Colombia ”, dijo.

Esto dijo María José Pizarro: