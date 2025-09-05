Resultados Lotería de Bogotá, Quindío y ColorLoto HOY 4 de septiembre: números ganadores y premios

Lotería de Bogotá y del Quindío. Foto Getty Images.

La Lotería de Bogotá y la del Quindío se juegan todos los jueves a las 10:30 de la noche, la primera puede verla por medio del Canal 1 y la segunda por el canal regional Telecafé, o ambas en sus transmisiones en vivo en Facebook Live y YouTube Live.

Es importante destacar que, si el día cae festivo, el sorteo se moverá al siguiente día hábil.

Resultados Lotería de Bogotá hoy 4 de septiembre de 2025

Este jueves 4 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería de Bogotá por un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Bogotá aquí:

Resultados Lotería del Quindío HOY 4 de septiembre

Este jueves 4 de septiembre de 2025 se jugó la Lotería del Quindío por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 2979 es:

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería del Quindío aquí:

Resultados de ColorLoto hoy 14 de agosto

ColorLoto se juega todos los lunes y jueves a las 11:00 de la noche, y puede verlo por medio del Canal 1 o en la transmisión en vivo de Facebook Live y YouTube Live.

Este 4 de septiembre de 2025 se jugó el acumulado de ColorLoto. Conozca a continuación los resultados:

Resultados de ColorLoto:

No se pierda los resultados de ColorLoto aquí: