Se pasan la pelota entre ministerios: Acrees por desmonte del subsidio del Icetex a tasa de interés

Imagen de referencia con la fachada del edificio del Icetex (Colprensa - Sofía Toscano) y billetes colombianos (Kryssia Campos/Getty Images)

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) informó el inicio del desmonte gradual del subsidio a la tasa de interés que le otorgaba a los créditos a largo plazo.

De esta manera, a los estudiantes que financian sus carreras a través del Icetex les llegó un correo electrónico en el que les informaban del retiro del subsidio.

Es por eso que María José Castañeda, presidenta de Asociación Nacional de Representantes Estudiantiles, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta.

De acuerdo con Castañeda, estos subsidios significaban un auxilio para los estudiantes de últimos semestres, quienes en este momento se sienten con mucho temor e incertidumbre, ya que no reciben ninguna ayuda ni del Icetex ni del Gobierno Nacional.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

De acuerdo con Castañeda, el ministro de Educación, Daniel Rojas, lo único que ha dicho desde el 2024 es que el Ministerio “no tiene nada que ver con el Icetex”.

“Se pasan la pelota entre Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, pero al final, los perjudicados son los jóvenes estudiantes”, afirmó.