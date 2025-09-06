El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cuál será el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional? Profesorado y estudiantado debaten

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la legalidad de la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional y rechazó la demanda que pedía declarar nulo su nombramiento alegando una supuesta vulneración a la voluntad de la comunidad estudiantil.

Lea más: Procuraduría pide suspender la elección de Leopoldo Múnera como rector de la U. Nacional

Asimismo, el Consejo de Estado señaló que este fallo no representa el regreso de José Ismael Peña al cargo, sino solamente el reconocimiento de que su elección fue legal. Lo que sí es cierto es que podría poner a tambalear la continuidad de Leopoldo Múnera, en vista de que Peña había sido retirado del cargo , alegándose que su elección iba contra la ley y la comunidad universitaria, lo cual el Consejo de Estado determina que no ocurrió.

Por este motivo, en los micrófonos de W Sin Carreta, hablaron Diego Torres, representantes de los profesores de la Universidad Nacional, y David Sánchez, representante de los estudiantes de la facultad de derecho de la institución, para referirse a la coyuntura.

Le puede interesar Consejo de Estado declara que elección de José Ismael Peña como rector de la Nacional fue legal

¿Qué dice el estudiantado?

Sánchez inició su intervención siendo enfático: “Para el estudiantado y la comunidad en general, es legítima la designación del profesor Leopoldo Múnera”.

Sin embargo, puntualizó que hay una confusión y es que “en la Universidad Nacional no hay dos rectores, en este momento hay solo uno y es Leopoldo Múnera ”.

Lea también: Procuraduría pide a Consejo de Estado tumbar elección de Leopoldo Múnera como rector de la Nacional

“Uno no puede presumir la ilegalidad de una acción futura, y como lo ha mencionado el profesor Leopoldo Múnera, se acogerá a ambos fallos “, agregó.

Además, dijo que “es falso que no se cuente con un respaldo político y técnico, de hecho, sí se cuenta, en donde se presume la legalidad de la elección del profesor Leopoldo Múnera”. Y así, que en el campus de la universidad también se le ha expresado el apoyo a este mismo.

Destacando, al tiempo, que la Universidad no está en crisis ni su calidad académica ha bajado.

“La universidad tienen un rector legítimo y legal que está ejerciendo sus funciones”, cerró.

¿Qué dice el profesorado?

Por su parte, el profesor Torres resaltó: “Es bastante irregular lo que está pasando en la Universidad Nacional. Estamos viviendo una de las peores crisis en la historia de la institución gracias a la obsesión de personas como Leopoldo Múnera de llegar al poder”.

“No es tan cierto que todo el estudiantado este de acuerdo con la decisión”, agregó.

Además, Torres dijo que “el hecho de que no tengamos plan de acción en este momento es responsabilidad de Leopoldo Múnera. El hecho de que se esté hablando de una Constituyente universitaria, en línea con el Gobierno, en su obsesión por llegar al poder, es su responsabilidad”.

“Honestamente, el profesor Múnera y todo su equipo de trabajo deberían ser gallardos, tener la gallardía académica de dar un paso al costado y permitir retomar las actividades normales. La Universidad Nacional no está funcionando bien”, cerró.

Y concluyó haciendo una denuncia: “ No me cabe la menor duda de que una vez llegue el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional va a hacer todo para impedir que el profesor Ismael Peña tome posesión del cargo ”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Play/Pause ¿Cuál será el futuro de la rectoría de la Universidad Nacional? Profesorado y estudiantado debaten 09:48 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: