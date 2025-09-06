Denuncian retrasos en las vías de acceso al proyecto Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas

Manizales

Concejales y comunidad de Palestina denuncian retrasos de hasta un año y medio en las vías complementarias y de acceso del Aeropuerto del Café. La obra hasta el momento avanza en un 48 % de ejecución desde el municipio piden celeridad en este proyecto.

Gustavo Ríos, concejal del municipio de Palestina explicó que el contratista Infrarover, ha tenido varias prórrogas del contrato. La obra tenía un cronograma inicial de 18 meses. Ya suma dos prórrogas: una de 9 y otra de 12 meses que han ampliado el tiempo de ejecución a 39 meses. La nueva promesa es terminar en julio del 2026.

“Esperamos los palestinenses que este contratista le dé celeridad, pero los retrasos exactamente ya están demorándose aproximadamente de año y medio para que esta obra sea entregada a más tardar a mitad del año que viene.”, dijo Ríos.

El costo de la obra es de $ 73 mil 906 millones. Inicialmente valía $ 62 mil 707 millones y recibió dos adiciones.